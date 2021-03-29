В Сыктывкаре школьника судили за покупку сильнодействующих веществ

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В Сыктывкаре 17-летнего школьника признали виновным в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

– В августе 2020 года для оказания помощи лежащему на тротуаре подростку (на тот момент ему было 16 лет) с признаками воздействия сильнодействующих веществ (с судорогами) была вызвана бригада скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении.

От полного осмотра и обезболивания подросток отказался. Его передали полицейским. В ходе личного досмотра, а также осмотра квартиры правоохранители изъяли сильнодействующие вещества общей массой более 214 грамм. Выяснилось, что школьник незаконно купил их и хранил для того, чтобы потом продать. Он собирался действовать в качестве «закладчика» в составе организованной группы, занимающейся сбытом сильнодействующих веществ. В СК подчеркнули, что эти препараты не являются наркотиками

В ходе расследования подросток признал свою вину. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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