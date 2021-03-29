В Печоре нарушительницу ПДД оштрафовали на 375 тысяч рублей

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Печоре 28-летнюю нарушительницу правил дорожного движения оштрафовали на 375 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Горожанку штрафовали за непристегнутый ремень безопасности, разговоры по телефону во время вождения, нечитаемый госномер, отсутствие страховки и техосмотра. При этом девушка вовремя не оплачива штрафы, поэтому суд их удваивал. Однако автолюбительница все равно не рассчитывалась по долгам. На нее составили пять административных протоколов. Мировой судья назначила нарушительнице наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Судебный пристав возбудила исполнительные производства, предупредила об ответственности за уклонение от обязательных работ и направила должницу в управляющую компанию, но та к работодателю не явилась. Тогда пристав составила пять административных протоколов. В тот же день мировой судья по каждому из них назначил штрафа в размере 75 тысяч рублей.

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