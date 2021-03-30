Пенсионерку в Коми судили за подобранный в магазине кошелёк

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Вынесен приговор в отношении пенсионерки из Ухты, которая подобрала в магазине кошелек и истратила деньги из него на себя.

15 января 2021 года пожилая женщина обнаружила в помещении торгового зала гипермаркета «Магнит» кошелек. Она подобрала его. Там оказалось 20 114 рублей. Пенсионерка истратила эти деньги на себя.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств наказание, полного возмещения ущерба, причиненного в результате преступления, Ухтинский городской суд признал пенсионерку виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), назначил наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей, с рассрочкой выплаты.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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