В Коми задержали похитителя ребенка

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В Троицко-Печорском районе сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Коми и бойцами СОБР задержан мужчина, причастный к похищению ребенка.

Следственное управление по Западному административному округу Главного следственного управления СКР по городу Москве сообщило, что вечером 12 марта 2021 года лица, находясь в квартире жилого дома по улице Пырьева в городе Москве, подавив сопротивление матери, похитили ее малолетнего ребенка 2019 года рождения, после чего скрылись.

Установлено, что похитители сначала скрывали ребенка на территории Ленинградской области, а потом перевезли в Московскую область. Следствием также установлено, что в похищении малолетней принимал участие отец девочки, который будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий.

Второй фигурант задержан в Троицко-Печорском районе сотрудниками Уголовного розыска МВД по Коми совместно с бойцами СОБР Росгвардии. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору). Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, в ближайшее время девочка будет передана матери, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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