ОРВИ разбушевалась в Коми: на карантин закрыли десятки классов и групп

Полностью приостановлены учебный и воспитательный процессы в одной школе и одном детсадике. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неожиданный поворот случился в конце марта по ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Коми. С одной стороны, она продолжает снижаться по сравнению с началом эпидсезона. С другой – резко выросло число заболевших детей. И если раньше на карантин за неделю закрывали до десятка классов и групп, то сейчас эти показатели зашкаливают.

За прошедшую неделю, с 22 по 28 марта, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 6 629 человек. Среди заболевших – 62,2% составляют дети в возрасте до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор по Коми. За неделю в 10 муниципалитетах республики приказами руководителей учреждений был полностью приостановлены учебный и воспитательный процессы в 1 СОШ и 1 ДОУ; частично приостановлен учебный процесс в 17 классах 7 школ, воспитательный - в 16 группах 13 детских садов.

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