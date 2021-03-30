В Коми спасатели доставили молодого человека в ФАП по замерзшей реке

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Веселая вечеринка могла закончиться трагедией для молодого человека из Сыктывкара. Он вместе со своими друзьями отдыхал на базе отдыха, когда ему резко стало плохо. Мужчине срочно требовалась медицинская помощь, однако вызвать врача было затруднительно: изба находилась на противоположном от населенного пункта берегу Вычегды.

Идти пешком или переходить водоем было опасно, так как из-за наступающей весны лед на реке стал таять. Было решено вызвать спасателей для эвакуации в ближайший ФАП.

По данным «Комиинформ», на место вызова из Сыктывкара выехала спасгруппа. Однако по их прибытии выяснилось, что больного друзья сами перевели через реку по льду. Спасатели транспортировали 30-летнего мужчину в местный фельдшерско-акушерский пункт.

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