В Коми двое безработных украли железнодорожные рельсы

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Коми полицейские раскрыли кражу рельсов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, сообщение о демонтаже поступило от кировской компании, которая работает на территории Прилузского района. Представители организации заявили, что на узкоколейной дороге, в 18 километрах от федеральной трассы «Вятка», неизвестные демонтируют рельсы. Распиленные рельсы, принадлежащие кировской фирме, и снегоход с санями работники предприятия нашли неподалеку, на участке лесной грунтовой дороги, по которой АО регулярно вывозит лес.

Выехавшие на место происшествия стражи порядка обнаружили технику, а также факт демонтажа на одном из усов узкоколейки 9 рельс по 8 метров каждая.

Сотрудники полиции после оцепления участка двинулись пешком по следу злоумышленников, вскоре настигли их и задержали. Подозреваемыми оказались 62-летний и 39-летний безработные, приехавшие из Кировской области. У мужчин были изъяты инструменты для демонтажа конструкций, снегоход, сани и распиленный металл. Оба дали признательные показания. Подозреваемые пояснили, что снегоход вышел из строя, поэтому они бросили его и ушли с намерением позже вернуться и отремонтировать транспорт.

Не исключено, что они похитили бы больше рельс, однако из-за оперативного вмешательства полицейских не смогли довести свой умысел до конца. Ущерб предприятию от их действий составил не менее 20 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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