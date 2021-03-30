В Сыктывкаре мужчину судили за смертельную пощечину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыктывкарский городской суд признал мужчину в причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к ограничению свободы на 10 месяцев.

В помещении общей кухни пятого этажа общежития у мужчины произошел конфликт с одним из жильцов, который был пьян. Фигурант дал пощечину потерпевшему, и тот ответил аналогичным образом. Тогда мужчина еще раз ударил оппонента внутренней стороной ладони по лицу. Тот упал, ударившись головой о трубу отопления, расположенную в коридоре. От отека и сдавления мозга он позже скончался в квартире.

Подсудимый вину признал. Мужчина пояснил, что супруга потерпевшего пожаловалась на него, попросила поговорить с ним, так как тот ее обижает и выпивает. Во время разговора случился конфликт, который и привел к случившемуся. Он поднял упавшего мужчину, извинился. Утром ему сообщили, что тот умер. Он помог с похоронами.

Как передает «Комионлайн», суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Кроме того, с осужденного взыскали около двух тысяч рублей, затраченных на фактически оказанную медицинскую помощь, в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением.

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