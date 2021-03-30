В Сыктывкаре мужчина с «белой горячкой» убегал по льду от спасателей

В Сыктывкаре помощь спасателей потребовалась человеку с алкогольным делирием
Фото: Архив "КП"
Спасатели из Сыктывкара накануне эвакуировали мужчину, который бегал по замерзшей реке. Оказалось, что причиной такого странного поведения стал алкогольный делирий. В народе же его больше знают под названием «белая горячка».
Сообщение о странном незнакомце поступило в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» около 16:00. Очевидцы заявили, что мужчина бегает по поверхности Вычегды и не реагирует на просьбы местных сойти на берег.
Поймать мужчину удалось лишь на снегоходе. Сыктывкарца спасатели эвакуировали и передали медикам, сообщает «Комиинформ».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми спасатели доставили молодого человека в ФАП по замерзшей реке (подробности)