В Сыктывкаре мужчина с «белой горячкой» убегал по льду от спасателей

В Сыктывкаре помощь спасателей потребовалась человеку с алкогольным делирием Фото: Архив "КП"

Спасатели из Сыктывкара накануне эвакуировали мужчину, который бегал по замерзшей реке. Оказалось, что причиной такого странного поведения стал алкогольный делирий. В народе же его больше знают под названием «белая горячка».

Сообщение о странном незнакомце поступило в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» около 16:00. Очевидцы заявили, что мужчина бегает по поверхности Вычегды и не реагирует на просьбы местных сойти на берег.

Поймать мужчину удалось лишь на снегоходе. Сыктывкарца спасатели эвакуировали и передали медикам, сообщает «Комиинформ».

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