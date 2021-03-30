В муниципалитетах Коми остро стоит проблема нехватки мусорных контейнеров

Фото: пресс-служба Регионального оператора Севера

В Коми завершается инвентаризация контейнерных площадок, она показала проблему нехватки мусорных контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе Регионального оператора Севера.

Сейчас инвентаризация мест накопления ТКО завершилась во всех муниципалитетах кроме Инты, Печоры, Ухты и Троицко-Печорского района. Оказалось, что большинство реестров мест накопления ТКО содержат недостоверную информацию. В них отсутствует информация о собственниках площадки, нет данных о контейнерах, в реестре не отображены все адреса, по которым установлены площадки. При этом, в соответствии с законодательством, вести реестры входит в обязанности органов местного самоуправления. Вся информация, собранная при инвентаризации, передается в органы местного самоуправления, чтобы они внесли изменения и дополнения в существующие реестры.

Для всех муниципалитетов характерна одна проблема – нехватка контейнеров и неудовлетворительное состояние установленных емкостей для ТКО. В Сыктывкаре, например, на площадках необходимо установить около 400 контейнеров, не хватает 280 бункеров-накопителей для КГО, а около 70% площадок не оборудованы местами под сбор крупно габаритных отходов.

Благодаря проводимой инвентаризации удалось выявить системные проблемы: в столице при строительстве новых домов не предусматривается установка контейнерных площадок, соответствующих нормативам. В результате, есть примеры, когда единственной площадкой, не оборудованной нужным количеством контейнеров, пользуются жители нескольких многоэтажных домов, что приводит к ежедневному переполнению.

В большинстве случае собственники контейнерных площадок не реагируют на информацию, направляемую регоператором о ненормативном состоянии площадки. Тогда компания вынуждена направлять данные в профильные службы и ведомства.

– Долгая переписка со всевозможными инстанциями приводит к затягиванию в решении вопроса. В результате места накопления ТКО остаются в прежнем виде. А ведь именно по состоянию контейнерных площадок жители республики судят по тому, как движется мусорная реформа в регионе, – говорится в сообщении.

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