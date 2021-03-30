В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации кошек и собак

Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

В Государственную Думу внесли законопроект об обязательной регистрации кошек и собак. С такой инициативой выступило Заксобрание Челябинской области.

Согласно документу, вводится требование по обязательной регистрации и учету животных. Авторы отмечают, что такая мера позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

Кроме того, ряд норм касается отлова бездомных животных. Сейчас животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности после лечения, стерилизации и вакцинации, подлежат возврату на прежние места их обитания. Однако, указали парламентарии, учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в законе, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены.

Парламентарии обратили внимание на мировую практику: во многих странах введена система штрафов для хозяев, которые выбросили собак на улицу. Взимание штрафов невозможно без введения обязательной процедуры регистрации.

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