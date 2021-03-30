На обустройства пляжа в Сыктывкаре власти потратят почти 700 тысяч рублей

Фото: pexels.com

Власти Сыктывкара начинают подготовку к купальному сезону. На обустройства пляжа в местечке Кируль местная администрация заложила более 680 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Госзакупок.

Предполагается, что подрядчик, выигравший конкурс, разработает грунт плавучими землесосными снарядами. Заявку на участие в аукционе можно подать до 7 апреля, победитель же будет известен через день – 9 апреля.

Уточняется, что работы должны быть закончены к 5 июня. Подрядчику предстоит разработать 4,4 тысяч кв. метров пляжа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 6 миллионов потратят в Усинске на благоустройство площади (подробности)