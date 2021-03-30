В Коми женщина перевела лжеадвокату 1,5 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Усть-Вымском районе местная жительница 1957 года рождения перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный, представившийся следователем одного из правоохранительных ведомств. Мужчина сообщил, что пенсионерке положено возмещение ущерба за ранее приобретенные медикаменты. Он уточнил, что лекарства были отравлены, поэтому в качестве компенсации ей выплатят 20 миллионов рублей. Для убедительности собеседник продиктовал номер телефона адвоката, который, якобы, представляет интересы пострадавших от продукции одной из фирм.

Вскоре с ней связался сам «адвокат». Он запросил за свои услуги более 1,5 миллиона рублей, которые нужно было перевести на указанный счет. Женщина не стала проверять данную информацию через официальные источники, а сразу же отправилась в банк. Там пожилая женщина пояснила: ей необходимо перевести запрошенную юристом сумму.

Консультанты финансового учреждения сразу же заподозрили неладное и отговорили пенсионерку от опрометчивых действий. Однако женщина не вняла этим предупреждениям и обратилась в почтовое отделение. Там она слукавила, что отправляет деньги со своего счета на счет подруги. В итоге по просьбе клиентки работник почты посредством системы безадресных переводов перечислила на неустановленный счет более 1 513 000 рублей.

После этого с сельчанкой снова связались лжепомощники и стали требовать еще 400 000 рублей за «растаможку денег». Жительница района пояснила, что такой суммы у нее нет. Тогда звонившие стали запугивать собеседницу:

Если вы не найдете эту сумму, к вам приедут силовики и арестуют.

Испугавшись угроз, женщина решила рассказать обо всем в полиции. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

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