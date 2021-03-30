В Коми мужчина ударил топором в колено знакомого

Пьяный мужчина размахивал топором и угрожал убить своего знакомого Фото: архив "КП"

В Корткеросском районе осудили местного жителя за угрозы убийства и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Оказалось, что мужчина в порыве ярости угрожал своему знакомому зарубить его топором, бил инструментом по асфальту, перилам дома и пугал своим поведением прохожих. Во время приступа гнева, подкрепленным состоянием алкогольного опьянения, осужденный нанес потерпевшему удар топором, который пришелся в колено.

Прибывшие на место медики диагностировали у мужчины перелом нижней трети правой бедренной кости с поперечным смещением и раной. Из-за травмы мужчина потерял возможность работать.

- С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отягчающих (совершение преступлений в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя), характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, и личности осужденного, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев 10 дней, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - огласил приговор суд.

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