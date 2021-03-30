Школьники Коми смогут отдыхать в лагерях, находящихся в других субъектах России

В России смягчили требования к детским лагерям, работающим в условиях коронавируса. Фото: из архива "КП"

В России смягчили требования к детским лагерям, работающим в условиях коронавируса. Так, школьники со всей страны могут выезжать на отдых в другие регионы. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В документе говорится, что детский отдых должен быть организован с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Главы управлений Роспотребнадзора в каждом субъекте РФ должны представить свои предложения по этому вопросу.

Кроме того, перед началом каждой смены персонал должен пройти обследование на коронавирус не ранее, чем за три календарных дня до дня выхода на работу.

При этом выход (выезд) детей и проживающего персонала за пределы территории детского оздоровительного учреждения (места отдыха детей) в период смены не допускаются.

Мероприятия в местах отдыха будут проводиться преимущественно на свежем воздухе с учетом погодных условий. И да, родительских дней тоже не предусмотрено.

Кроме того, постановление увеличивает разрешенное количество детей в отрядах с 50% до 75%.

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