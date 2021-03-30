В Сыктывкаре выросла цена на бензин

На сыктывкарских заправках вновь подорожал бензин и дизельное топливо Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре продолжает расти цена на бензин и дизельное топливо. Так, за последние дни был замечен рост от 18 до 90 копеек.

По данным «Комиинформ», больше всего подорожало дизельное топливо на заправках «Компании 2000». Там рост составил 90 копеек. Также на этих АЗС подорожал бензин АИ-95 (+80 копеек) и АИ-92 (+55 копеек).

Выросли цены и на АЗС «Лукойл». Больше всего подорожало ЭКТО 100 – на 43 копейки. «Девяносто второй» с 55,55 рублей вырос до 54,98. А АИ-95 подорожал на 18 копеек.

Без изменений остались цена в компании «Пилот».

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