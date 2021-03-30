В Коми мужчина напал на свою возлюбленную и зарезал знакомого из ревности

К длительному лишению свободы приговорен рецидивист из Печоры Фото: Архив "КП"

В Печоре осудили 43-летнего мужчину, который обвинялся в нападении на женщину и убийстве человека. Суд признал его виновным и отправил на долгий срок тюрьму.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, трагедия произошла летом прошлого года. Осужденный вместе со своей возлюбленной и их знакомым выпивали в одной из городских квартир. В какой-то момент мужчина стал замечать знаки внимания, которые оказывал его знакомый единственной женщине в компании. Приревновав свою девушку, злоумышленник не придумал ничего лучше, чем ударить женщину монтировкой по голове, а соперник зарезать ножом.

- Осужденный ударил сожительницу монтировкой по голове, после чего, вооружившись ножом, напал на знакомого. В результате преступных действий женщина получила телесные повреждения, квалифицированные в последующем, как причинившие легкий вред здоровью, а мужчина от острой массивной кровопотери, возникшей от полученного колото-резаного ранения шеи с повреждением артерии и вены, скончался на месте происшествия, - рассказали в СК.

Приговором суда подсудимому с учетом вынесенного ранее приговора назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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