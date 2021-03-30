В Коми мужчина одним ударом кулака убил женщину

Житель Вуктыла признан виновным в гибели сожительницы Фото: Архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь 33-летней женщины из Вуктыла. Она погибла от рук возлюбленного.

Все произошло еще прошлым летом. Пара выпивала вечером в своей квартире алкоголь и между ними завязалась ссора. Мужчина в порыве ярости ударил женщину в живот, несчастная упала на пол, а через несколько минут умерла.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила из-за травмы живота и внутреннего кровотечения. Шансов выжить у нее не было.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - прокомментировали происшествие в региональном следкоме.

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