В Коми должницу по алиментам судили по уголовной статье

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В Коми должницу по алиментам – уроженку Прилузского района – судили по уголовной статье. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

В 20 лет женщину лишили родительских прав. По решению суда она была обязана направлять четверть дохода опекуну ее сына. Алименты должница не выплачивала, поэтому ее привлекли к административной ответственности. Однако 100 часов обязательных работ женщина не отбыла, алименты перечислять не начала, добровольно материальной или иной помощи первенцу не оказывала, мер к трудоустройству не предпринимала.

Когда задолженность по алиментам достигла 580 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело. Суд учел, что подсудимая уже имеет второго ребенка и снова беременна, семья живет в Сыктывкаре на скромную зарплату мужа и назначил наказание в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей с рассрочкой платежа на три месяца

Судебный пристав предупредила должницу, что в случае неоплаты штрафа подаст представление о замене наказания другим видом, что и случилось, так как осужденная злостно уклонялась от исполнения решения суда. На следующий день женщина полностью оплатила уголовный штраф. Сейчас приставы добиваются полного погашения задолженности по алиментам, которая составляет 150 тысяч рублей.

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