Пожарные потушили частный дом по Тентюковской в Сыктывкаре

Открытое горение ликвидировано.
Фото: Александра САВИНОВА
Пожар в частном доме по Тентюковской в Сыктывкаре потушили. Как сообщает МЧС по Коми, открытое горение ликвидировано.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Причины пожара ещё устанавливаются.
Напомним, информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу Сыктывкара в 21:40. К моменту прибытия первых подразделений строение было охвачено огнём. На ликвидации пожара работали подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона.
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