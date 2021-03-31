В Ижме пройдет первенство по зимней рыбалке

Фото: администрация Ижемского района

В субботу, 3 апреля, состоится первенство Ижемского района по спортивному зимнему любительскому рыболовству.

Соревнования стартуют в 10 утра в районе села Ижма на озере, которое находится на 4 км по дороге Ижма-Щельяюр (слева в 100 метрах от дороги по направлению в п. Щельяюр). Участниками первенства могут стать как дети, так и взрослые.

Рыбакам предстоит пробурить лунки на скорость и поймать максимальное количество рыбы на одну зимнюю удочку и мормышку. На рыбалку будет отведено два часа. Итог будет подведен по весу улова. Участники, занявшие призовые места, получат грамоты и медали.

Отдельный приз ждет выловившего самую крупную рыбу. Дополнительно определят самого старшего и юного участников, а также выберут самую спортивную семью.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно оставить в организационный комитет не позднее 1 апреля по телефону: 98-007 Отдел ФКиС, сообщает пресс-служба Ижемского района.

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