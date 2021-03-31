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Происшествия31 марта 2021 9:08

На трассе в Коми легковушка въехала в прицеп: есть пострадавший

Источник:kp.ru
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Фото: УГИБДД по Коми

В Прилузском районе Коме произошла жуткая авария с участием легковушки и припаркованного прицепа, сообщает пресс-служба УГИБДД по РК. По данным инспекторов, ДТП было зарегистрировано накануне поздним вечером. Водитель за рулем Renault Logan въехал на высокой скорости в припаркованный полуприцеп.

Удар был такой силы, что 38-летний мужчина получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него множественные травмы головы, переломы конечностей, а также пневмоторакс.

По данному факту начато разбирательство.

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