Жители Коми могут обратиться за детской выплатой

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Родители дошкольников в Коми могут получить единоразовую выплату в размере 5 тысяч рублей, напоминает Пенсионный фонд. Для этого нужно написать заявление до 1 апреля. На льготу могут рассчитывать родителей детей от 3 до 7 лет.

- Получить 5 тысяч рублей могут семьи, в которых рождение ребенка будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно и которые подадут заявление не позднее этой даты, - объяснили в ПФР.

Добавим, что выплата будет начисляться на каждого ребенка, подходящего под возрастной ценз.

- Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически. Для семей, в которых родился после 1 июля 2020 года, действует заявительный порядок предоставления выплаты. Семьи, которые ранее не обращались за данной выплатой, могут подать заявление до 31 марта включительно, - отметили в пресс-службе фонда.

Заявление можно подать на портале госуслуг или обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ.

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