Воркутинец заказал в интернете телефон, а получил недорогую колонку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте 49-летний местный житель лишился почти 5 тысяч рублей во время виртуального шоппинга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина увидел рекламу в социальной сети «Одноклассники», в которой предлагались недорогие сотовые телефоны. Воркутинец заказал интересующую его модель, а деньги перевел наложенным платежом в почтовом отделении. Получив посылку, мужчина увидел, что там не телефон, а музыкальная колонка, стоимость которой кратно меньше оплаченного заказа.

Воркутинец немедленно обратился в полицию. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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