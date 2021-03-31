В Сыктывкаре временно перекроют две улицы

В Сыктывкаре перекроют движение по двум улицам Фото: Архив "КП"

Власти Сыктывкара предупредили автолюбителей о временном перекрытии двух столичных улиц.

До 16 апреля будет перекрыта Трудовая улица. Здесь будут происходить земляные работы. Дорогу перекроют на всю ширину проезжей части в районе домов №№ 2 и 2/1.

Также будет закрыта для проезда улица Тентюковская. Движение транспорта будет ограничено на половину проезжей части в районе дома № 121/1 до 22:00 31 марта и с 8:00 1 апреля до 22:00 2 апреля в районе дома № 109.

Мэрия просит водителей планировать свой маршрут заранее и приносит извинения за неудобства.

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