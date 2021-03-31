Жителя Печоры посадили за то, что он убил отверткой знакомого

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре ранее судимого 27-летнего местного жителя признали виновным в убийстве 33-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В августе прошлого года в комнате общежития по Печорскому проспекту фигурант выпивал со своим знакомым. Между ними произошла ссора, и злоумышленник схватил отвертку. Он нанес собутыльнику множественные удары в область шеи и груди. От острой массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

– Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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