В Коми мужчина пытал свою жену на протяжении четырех месяцев

В Усть-Куломском районе на скамью подсудимых за истязание супруги отправится местный житель Фото: Архив "КП"

В Коми будут судить жителя Усть-Куломского района за истязание супруги. Мужчина на протяжении долгих месяцев превращал жизнь своей жены в ад.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, мучения женщины продолжались с августа по сентябрь прошлого года. Пьяный муж периодически бил супруга, оскорблял, грозился убить и проявлял разные виды насилия. Часто женщину подсудимый пугал охотничьим ножом, чтобы та поверила в серьезность его слов.

Оказалось, что женщина и раньше становилась жертвой тирана. В 2018 году мужчину так сильно избил пострадавшую, что у нее были переломаны ребра. Решиться рассказать обо всем она не смогла, соврала, что упала с лестницы.

- В ходе расследования уголовного дела сельский житель был заключен под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усть-Куломский районный суд, - заключили в прокуратуре.

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