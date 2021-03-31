В Воркуте должностных лиц шахт предупредили о недопустимости нарушения закона

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В Воркуте должностные лица угольных шахт предостережены о недопустимости нарушения закона о промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Прокурор объявил предостережения о недопустимости нарушения законодательства о промышленной безопасности механикам участков аэрологической безопасности (вентиляции и техники безопасности) угольных шахт «Воргашорская», «Воркутинская», «Заполярная», «Комсомольская», эксплуатируемых АО «Воркутауголь».

Этому предшествовала прокурорская проверка. Выяснилось, что на объектах эксплуатируется почти 1,5 тысячи стационарных датчиков аэрогазового контроля, поверка 169 из которых в последний раз проводилась в апреле прошлого года. При этом максимальный срок их межповерочного интервала составляет год, за истечением которого их дальнейшая эксплуатация невозможна.

Поверка проводится только аккредитованными на это организациями. При этом средства измерений должны представляться на поверку очищенными от загрязнений и консервационных смазок, с эксплуатационными и иными документами, а также с дополнительными устройствами, входящими в комплект. Эти услуги оказывает ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Коми». по условиям договора эти действия производятся в течение 15 рабочих дней со дня представления средства измерения на поверку/калибровку.

Совокупность этих обстоятельств привела к выводу о том, что оставшегося времени (до 17 до 32 календарных дней) может не хватить для проведения в отношении этих устройств поверочных мероприятий.

Это послужило поводом для объявления предостережений указанным инженерно-техническим работникам опасных производственных объектов, ответственным за обеспечение своевременного проведения поверок контрольных средств измерений. В предостережениях разъяснены положения федерального законодательства, а также нормы закона об ответственности за их нарушение, говорится в сообщении.

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