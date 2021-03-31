В среду в Сыктывкаре закроют все ледовые переправы

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В среду, 31 марта, в Сыктывкаре закрывается движение автотранспорта по всем ледовым переправам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идёт об автомобильных ледовых переправах в местечке Алешино, а также переправах на Трехозерку в районе местечка Нефтебаза. Их закроют ровно в восемь вечера. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности граждан в начавшийся период активного таяния снега и льда на реке Вычегде. При этом пешеходная ледовая переправа в местечке Алешино продолжает работать.

После ее закрытия начнет дежурство катер «Кайман – 10», который будет перевозить пассажиров и продукты питания. Помимо этого, будет дежурить аналогичный катер городских спасателей, в случае необходимости для перевозок будет использовано судно ОАО «Сыктывкарский водоканал».

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