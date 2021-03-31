В Коми появится артезианская скважина за 10,6 млн рублей

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В Усть-Цильме появится артезианская скважина стоимостью почти 11 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Строительство объекта планируется на улице Новый квартал. Начать функционировать скважина должна до начала осени.

В техзадании отмечается, что заявленная водопотребность от объекта должна составлять не менее 19-21 кубометров воды час или 450-500 кубометров в сутки.

Общая глубина объекта составит 330-350 метров, подрядчик, который возьмется за бурение скважины, должен будет в течение года гарантировать качество своей работы.

На эти цели власти Коми готовы потратить 10,6 млн рублей.

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