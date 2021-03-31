В Сыктывкаре завершились работы по реконструкции сетей на улицах Горького и Советская

«Сыктывкарский Водоканал» досрочно завершает работы по реконструкции сетей

«Сыктывкарский Водоканал» досрочно завершает работы по реконструкции сетей на улицах Горького и Советская. Об этом сообщили на предприятии.

Обновление водопроводных и канализационных сетей по второму этапу реконструкции сетей будет закончено 1 апреля 2021 года. Напомним, ранее планировалось завершить работы к концу апреля. Далее на этом участке запланированы ремонтные работы на тепловых сетях.

Для переподключения 24 объектов, из них 17 жилых домов, на новый водопровод 1 апреля с 9:00 до 20:00 будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

ул.Советская,1,1/2,1/3,2/1,2/2,2/3,3; ул. Микушева,1,2,5; ул. Кирова,1,20,22;

ул.Свободы,11,12,15; ул. Горького,2,2/1,9,18,20; ул. Кутузова,5, Летнее кафе 3.

Открытие проезжей части по Горького - от Советской до Кирова планируется со 2 апреля. Помимо этого, для удобства автолюбителей и обеспечения альтернативного проезда улица Кирова остается проезжей для автомобилей.

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