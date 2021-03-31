В Усинске мужчину оштрафовали за нападение на сотрудника ИВС

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усинске 37-летнего местного жителя Усинска признали виновным в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ноябре 2020 года фигурант и его знакомая, будучи пьяными, подошли к воротам изолятора временного содержания городского отдела полиции. Они хотели передать продукты содержавшейся там дочери женщины. Сотрудники изолятора вышли к ним и разъяснили, что не могут их пропустить и принять передачу, поскольку они пьяны.

Недовольные этим мужчина и женщина стали выражаться нецензурной бранью и проявлять агрессию. В какой-то момент обвиняемый нанес одному из правоохранителей два удара в грудь и плечо. После этого злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фигурант признали вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

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