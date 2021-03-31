Прокуратура Коми защитила права работника АО «Воркутауголь»

Воркутинец добился восстановления на работе через суд Фото: Архив "КП"

В АО «Воркутауголь» по результатам периодического медицинского осмотра был уволен машинист горных выемочных машин 5 разряда. Работодатель посчитал, что у работника имеются противопоказания к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами, что является основанием для его увольнения.

Горняк обжаловал увольнение в Воркутинский городской суд, который к участию в деле привлек спецпрокурора.

Разрешая исковые требования, суд пришел к выводу о том, что АО «Воркутауголь» при увольнении работника действовало в рамках закона, и отказал уволенному машинисту в восстановлении на работе.

С этим выводом не согласился прокурор, который обжаловал решение в апелляционном порядке. По мнению спецпрокурора, у работодателя не имелось оснований для увольнения машиниста на основании заключения периодического медицинского осмотра без проведения экспертизы профессиональной пригодности в целях определения соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им отдельных видов работы.

Кроме того, прокурор указал, что суд не дал оценку тому обстоятельству, что горняк находился на больничном в связи с производственной травмой и проходил в связи с этим лечение. Вопрос о том, временно или постоянно работник является нетрудоспособным, работодателем при принятии решения вопроса об увольнении не выяснялся.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Коми согласилась с мнением прокуратуры, решение Воркутинского городского суда отменила и восстановила уволенного работника шахты в прежней должности.

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