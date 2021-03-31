Сыктыварец потерял 10 тысяч, пытаясь купить топливную карту

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В Сыктывкаре местный житель лишился 10 тысяч рублей, пытаясь купить топливную карту. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарец по электронной почте получил письмо, в котором известная компания якобы объявляла проведение акции и предлагала приобрести топливные карты различного номинала. При оплате держатели могли получить скидку до 50%. Мужчина заинтересовался предложением и решил заказать карту номиналом 5 тысяч рублей. В открывшемся окне он ввел данные банковской карты, включая защитный код, а затем коды подтверждения операций. После этого мужчине стали поступать смс-оповещения о списании денег: дважды по 5 тысяч рублей.

Сыктывкарец написал «организаторам» акции. Они пообещали привезти карту, но никто так и не объявился. Тогда сыктывкарец зашел на официальный сайт компании и набрал номер горячей линии. Специалисты опровергли информацию и пояснили, что никакая акция у них не проводится, а мужчина стал жертвой обмана.

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