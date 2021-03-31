В Сыктывкаре продали с молотка квартиру экс-контрактника

Фото: управление ФССП по Коми

В Сыктывкаре продали с молотка квартира бывшего контрактника. Об этом сообщили в прес-службе управления ФССП по Коми.

Контрактник, проходивший службу в Сыктывкаре, взял в банке кредит на покупку квартиры. Первоначальным взносом был целевой жилищный заем, предоставленный ФГКУ «Росвоенипотека». Через некоторое время молодой человек оставил службу и перестал выплачивать кредит. Кредиторы обратились в суд, и тот расторг кредитный договор между гражданином и банком, взыскал задолженности по кредиту и жилищному займу, а также постановил продать квартиру на публичных торгах, установив начальную цену 1 897 600 рублей.

Возбудив исполнительные производства, судебный пристав-исполнитель передала недвижимость специализированной организации. Она разместила извещения о проведении аукциона в электронной форме. Заявок было четыре. Победил покупатель, предложивший за квартиру площадью 52 квадратных метров 2 049 408 рублей.

Благодаря вырученным от продажи недвижимости средствам задолженность перед банком погашена полностью, перед государственным казенным учреждением – частично. Для возмещения оставшейся суммы судебный пристав, в частности, наложила запрет на регистрационные действия с принадлежащим должнику автомобилем и обратила взыскание на его заработную плату.

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