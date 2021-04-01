В Сыктывкаре нашли убийцу через семь лет

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следком по Коми завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Сыктывкара, обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку. Это произошло спустя 7 лет после совершения преступления.

В мае 2013 года в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Сыктывкара о том, что ее брат ушел из дома и не вернулся. По факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело. Поисковые и оперативно-розыскные мероприятия результатов не принесли. Уголовное дело было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В рамках аналитической работы, проводимой Следственным комитетом для раскрытия преступлений прошлых лет, материалы данного уголовного дела были вновь изучены, назначен и проведен ряд дополнительных судебных экспертиз. Это позволило в октябре 2020 года возобновить расследование по уголовному делу и собрать доказательства причастности фигуранта к совершенному преступлению.

По данным следствия, в мае 2013 года в районе дома по Пляжному проезду поселка городского типа Краснозатонский между фигурантом, которому на тот момент было 28 лет, и его знакомым, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве личной неприязни. Обвиняемый нанес потерпевшему отверткой не менее трех ударов в область шеи. От полученных ран потерпевший скончался на месте. После чего злоумышленник перетащил его тело в овраг, а на следующий день – на берег озера Выльты, где закопал в песок.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.

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