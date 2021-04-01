В Сыктывкаре вынесли приговор за участие в несогласованном митинге

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30 марта Сыктывкарский городской суд рассмотрел дело Э.А.Мезака об административном правонарушении: участие в публичном несогласованном митинге, посвященном общероссийской акции протеста.

23 января 2021 года с 13 часов 55 минут до 15 часов 05 минут Э.А.Мезак являлся участником не согласованного с администрацией Сыктывкара публичного мероприятия, проводимого в смешанной форме - митинг, шествие на Театральной площади, по улице Коммунистическая у дома №32.

При массовом присутствии людей Мезак скандировал лозунги негативного характера в адрес главы государства и представителей органов государственной власти. Он не выполнив законные требования сотрудников полиции о прекращении участия в несогласованном публичном мероприятии.

В ходе рассмотрения дела факт административного правонарушения нашел свое подтверждение. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в минимальном размере - 10 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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