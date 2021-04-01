Роспотребнадзор по Коми рассказал о новых правилах для летних лагерей

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Учитывая эпидемиологическую ситуацию в России, Роспотребнадзор РФ изменил требования к проведению летней оздоровительной кампании.

Наполняемость детей в отрядах летних оздоровительных учреждений увеличена до 75 процентов от проектной вместимости, дети смогут отдыхать не только в субъекте проживания, но и выезжать за его пределы.

Регионы Российской Федерации смогут принимать решения об открытии палаточных лагерей в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.

Отдых детей может быть организован без проживания персонала на территории оздоровительного учреждения при условии проведения еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

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