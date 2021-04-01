В Коми семьи с детьми от 3 до 7 лет могут получить повышенные выплаты

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С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в Коми стартовал прием документов на получение повышенных выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Выплачиваться льготы теперь будут по новой схеме.

Так, пособия будут назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. При назначении пособия будут учитываться доходы и имущество семьи. При этом в составе семьи также будут учитываться опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Компенсационные выплаты родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, в доходах семьи учитываться больше не будут. Минтруд России подготовил ответы на часто задаваемые вопросы по назначению выплаты.

Жители республики могут подать заявление любым удобным для них способом: через портал «Госуслуги», в отделениях МФЦ, а также в учреждения соцподдержки населения.

Минтруд России подробно рассказал на своем официальном сайте, как подать заявление на пособие и кто имеет право на его получение.

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