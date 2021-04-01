В Коми немецкая легковушка влетела в сугроб: есть пострадавший

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Печоре произошло ДТП с участием легкового автомобиля, сообщает ГИБДД по Коми. Немецкая машина Audi А80 на высокой скорости влетала в сугроб и опрокинулась. В аварии сильно пострадала пассажирка иномарки, а также 33-летний водитель.

Как сообщает «Комиинформ», в больнице с тяжелыми травмами оказалась 33-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга третьей степени, кровоизлияние и субдуральную гематому.

У водителя также зафиксировано ушибы головы и шеи, однако в госпитализации он не нуждается. Мужчину спасла полушка безопасности, которая сработала в момент удара.

По предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости, из которой водитель не смог справиться с управлением на скользкой дороге.

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