В Коми 15-летняя девочка отдала 37 тысяч рублей «магу» за снятие порчи

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Полиция Воркуты расследует дело о мошенничестве. В участок пришла женщина с просьбой найти аферистку, которая обманула ее 15-летнюю дочь на крупную сумму. Оказалось, что девочка нашла в социальных сетях мага, который якобы может снять порчу.

Между ясновидящей и подростком завязалась переписку, в ходе которой под разными предлогами девочка переводила деньги на чужой счет, надеясь, что ее жизнь станет лучше. Так, мошенница выманила у подростка 37 тысяч рублей. Чтобы оплатить «волшебные» услуги, девочка даже продавала ювелирные украшения своих родителей.

Мать, заметив пропажу дорогих украшений, проверила телефон дочки и обнаружила там виртуальную переписку с неизвестной, а затем отправилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Установлено, что номер телефона, который использовала злоумышленница, зарегистрирован в Украине.

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