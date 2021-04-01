В Коми мужчина искал «жрицу любви», а нашел мошенницу

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Житель Сыктывдинского района1984 года рождения стал жертвой мошенников, предлагающих интим-услуги в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина вышел на один из сайтов с целью подыскать девушку для приятного времяпровождения. Найдя подходящее, он вступил с ней в переписку, а затем позвонил по указанному номеру телефона. Житель Сыктывдинского района обговорил с собеседницей время и место встречи, а затем перевел на указанный счет 6 950 рублей. Однако больше связаться со «жрицей любви» ему не удалось. Осознав, что стал жертвой аферистов, мужчина обратился в полицию.

Выяснилось, что абонентские номера мобильных телефонов неизвестного афериста и счета, который привязан к одному из них, зарегистрированы в Самарской области. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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