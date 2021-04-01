В Ухте нашли частную школу, работавшую без лицензии

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В Ухте обнаружили частную школу, которая работала без лицензии на осуществление образовательной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, с сентября 2019 года женщина-предприниматель организовала обучение детей с 1 по 4 класс. С родителями школьников заключались договоры на оказание образовательных услуг. При этом у школы не было лицензии на ведение такой деятельности.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности. Женщине назначили наказание в виде предупреждения.

По итогам проверки предприниматель организовала работу по получению школой лицензии на образовательную деятельность. Этот вопрос находится на контроле прокуратуры Ухты, говорится в сообщении.

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