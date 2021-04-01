В Ухте отключат уличное освещение

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В Ухте в летний период будут отключать свет на улицах. Такое постановление подписал врио главы администрации Петр Артемьев.

Согласно документу, свет начнут отключать с 31 мая.

- В соответствии с суточным графиком включения и отключения городского наружного освещения, администрация постановила отключить освещение в Ухте и пригородной зоне с 31 мая, - говорится в сообщении.

Такую же рекомендацию получили и управляющие компании города.

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