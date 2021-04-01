В Ухте оштрафовали фирму, взявшую на работу бывшего госслужащего

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

В Ухте ООО «Флогистон Эксперт Курск» оштрафовали за нарушение законодательства при приеме на работу бывшего госслужащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Согласно законодательству, работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, обязан в течение 10 дней срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя госслужащего по последнему месту его службы.

ООО «Флогистон Эксперт Курск» не уведомило отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Коми о трудоустройстве его бывшего работника. Уведомление о приеме его на работу было направлено в ноябре 2020 года, тогда как трудоустроен в ООО бывший госслужащий был в ноябре 2018 года. Было заведено административное дело. Мировой судья оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сосногорске оштрафовали чиновника районной администрации (подробнее)