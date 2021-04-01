В Коми возобновлено авиасообщение между Воркутой и Москвой

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В Коми возобновилось авиасообщение между Воркутой и Москвой. Первые рейсы назначены на 3 апреля 2021 года.

Напомним, что в декабре 2020 года в рамках поездки главы региона Владимира Уйба и республиканского Правительства в Воркуту местными жителями была озвучена проблема отсутствия авиасообщения между арктическим городом и столицей России. Проработать данный вопрос глава региона поручил региональному Министерству экономического развития и промышленности.

Перелеты из Воркуты в Москву будет осуществлять компания «РусЛайн». Именно с ними была достигнута договорённость. Первые самолеты полетят уже в эту субботу, 3 апреля 2021 года.

Перелеты будут осуществляться на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составит чуть больше трех часов.

В апреле самолеты по данному направлению будут летать по субботам. Из Воркуты в Москву рейсы будут выполняться в 14:00, из Москвы в Воркуту – в 10:00. Далее с увеличением пассажиропотока количество рейсов может быть увеличено.

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