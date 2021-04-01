Подъемные приехавшим на работу в Коми медикам собираются увеличить в пять раз

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Подъемные медикам, приехавшим на работу в Коми, планируют увеличить в пять раз. Соответствующее предложение республиканское Министерство здравоохранения опубликовали на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов.

Сейчас единовременную компенсационную выплату в 100 тысяч рублей могут получить медработники в возрасте до 35 лет, впервые трудоустроенные в учреждения республики после окончания вуза или приехавшие в Коми из других регионов. Есть и условия получения денег — надо занять штатную единицу в полном объеме по квоте, заключить трудовой договор на неопределенный срок, но отработать как минимум три года.

Минздрав предлагает увеличить размер выплаты и разделить работников на две категории по географическому принципу. Во-первых, принимаемым на квотируемым места медикам, которые впервые трудоустраиваются после вуза или которые приехали из других регионов, выплачивать 500 тысяч рублей. Во-вторых, тем, кто станет работать в учреждениях Воркуте, решено выплачивать 1 млн рублей.

Из-за увеличения размера выплаты станет больше и срок отработки в медицинской организации – пять лет вместо трех. Кроме того, «в целях привлечения квалифицированных кадров в отрасль здравоохранения республики» отменяется возрастное ограничение.

В республиканском бюджете уже заложены средства на выплату подъемных – по 10 миллионов рублей ежегодно для медработников в Воркуте и по 15 миллионов рублей ежегодно для всех остальных. Обсуждение поправок завершится 9 апреля, но в случае утверждения изменений в постановление они распространят действие на правоотношения с 1 января 2021 года.

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