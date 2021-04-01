Подросток из Коми стал призером Всероссийской олимпиады школьников

Фото: пресс-служба главы Коми

В России продолжается олимпиада школьников. Во всероссийском конкурсе знаний отличился ученик печорской школы, сообщает пресс-служба администрации главы РК.

Евгений Зюзев стал призером олимпиады по истории. Подросток достиг таких высоких результатов благодаря упорству, труду, а также помощи своего наставника – школьной учительницы Ларисы Стариковой.

Коми на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников представляют 22 старшеклассника из Сыктывкара, Ухты, Инты, Печоры и Воркуты. Им предстоит принять участие в 20 олимпиадах по аналогичному количеству предметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарские школьницы вывели микроводоросли для очистки нефтепродуктов (подробности)