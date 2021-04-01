В Коми на время половодья появится дополнительная остановка поездов

В связи с половодьем СЖД вводит дополнительную остановку пригородным поездам рядом с поселком Керки на 1595 км. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для посадки и высадки пассажиров с 26 апреля по 31 мая здесь будут останавливаться пригородные поезда № 6721 Ираель – Сосногорск в 7.38-7.39 и № 6722 Сосногорск – Ираель в 14.58-14.59. Остановка поездов запланирована по рабочим дням недели (кроме 3 и 10 мая).

Подробную информацию о графике движения пригородных поездов и изменениях в расписании, а также назначении и отмене поездов можно узнать в Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на сайте компании-перевозчика sevppk.ru, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях АО «СППК».

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