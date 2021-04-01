В Сыктывкаре изымут ряд домов для муниципальных нужд

Подробный список адресов опубликован на сайте администрации столицы Коми
Фото: Архив "КП"
Власти Сыктывкара выкупят квартиры в ряде домов для муниципальных нужд. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, несколько земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, будут признанными аварийными. Их власти изымут.
Речь идет о зданиях, расположенных по следующим адресам:
ул. Банбана, д. 34, д. 32;
ул. Северная, д. 100;
ул. Почтовая, д. 3;
ул. Зои Космодемьянской;
д. 26, ул. Куратова, д. 11;
Октябрьский проспект, д. 115;
ул. Первомайская, д. 175.
Жилье будет выкуплено в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сыктывкара на период 2019 - 2025 годы».
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